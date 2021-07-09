ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الخميس في طرابلس المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش.

اللقاء استعرض آخر المستجدات والتطورات على الساحة الليبية، وفي مقدمتها ملف الانتخابات المزمع إقامتها في ديسمبر القادم، والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العسكرية (5+5) لإعادة فتح الطريق الساحلي، بالإضافة إلى متابعة نتائج أعمالها الأخرى.

كما تطرق اللقاء إلى جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، وتحقيق السلام الدائم والتعايش السلمي بين أبناء الوطن.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي في نهاية اللقاء بالدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل المساعدة في عودة الاستقرار للبلاد.

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