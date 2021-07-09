ليبيا – أكد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عبد المنعم بالكور إمكانية عرض مشروع قانون الميزانية للتصويت في جلسة الإثنين المقبل.

بالكور أوضح خلال استضافته في برنامج “عكس التيار” الذي يعرض عبر قناة الوسط الفضائية تابعتها صحيفة المرصد أن هذا المشروع المقدم من قبل حكومة الوحدة الوطنية، في حال رفضه وعدم نيله قد يتم اللجوء إلى مشروع قانون اللجنة المالية، الذي ينص على ميزانية بحجم 76 مليارًا و500 مليون دينار.

وتوقع بالكور أن يحظى الأخير بالموافقة، لا سيما أن رفض مجلس النواب لسلفه يعود لتخصيص مبالغ كبيرة لبعض البنود قد تفاقم من أزمة التضخم وتزيد من المعاناة الاقتصادية للمواطن؛ لأن الميزانية تسبب تضخما مركبا ولا تقدم شيئًا للاقتصاد.

وأضاف بالكور أن مجلس النواب لم يتوافق مع حكومة الوحدة الوطنية حول الميزانية رغم عقد نحو 4 جلسات، مشيرًا إلى عقد لقاء أخير مع هذه الحكومة يوم الأحد، قبل جلسة البرلمان يوم الإثنين المقبل في طبرق، بهدف الوصول إلى التوافق المأمول وإقرار الميزانية.

وشدد بالكور على ضرورة حسم الموضوع الفني فيما يتعلق بميزانية وزارة الدفاع أولًا، ووجوب أن يتم ذلك قبل الخوض في الموضوع السياسي، داعيًا حكومة الوحدة الوطنية إلى تحقيق مطالب مجلس النواب وصياغة ميزانية يتم التوافق عليها حتى تحرج من تسميهم المعرقلين.