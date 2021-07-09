ليبيا – أكد تقرير نشره موقع “أوريون 21” الإخباري الفرنسي فقدان الجزائر لدورها في ليبيا ووجودها حاليًا خارج اللعبة السياسية الليبية بعد خسارتها لنفوذها في فزان.

التقرير الذي تابعت صحيفة المرصد أبرز ما ورد فيه أشار إلى أن هذه النفوذ المفقود كان يتمركز في الجنوب ومعاقل الطوارق، وأن معالم تهميش الدور الجزائري في ليبيا بدأت بعدم إدراج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الجزائر في أعلى قائمة الدول التي زارها، والقيام بزيارة عابرة لها بعد شهرين ونصف.

وأضاف التقرير: إن هذه الزيارة التي تحققت في الـ29 من مايو الماضي جعلت من الجزائر محطة توقف للدبيبة وهو في طريقه إلى أوروبا، فيما شرع فور تنصيبه بجولة ديبلوماسية في العديد من العواصم، واستقبل رؤساء حكومات من دول قريبة مثل تونس، ومصر وإيطاليا أو أبعد مثل اليونان.

وتابع التقرير: إن المحادثات السياسية احتضنتها تونس والمغرب إذ تضاعف تنقل الممثلين الليبيين بين هذين البلدين، في وقت لم يعد لدى هؤلاء الفاعلين الليبيين المؤيدين أو المعادين للجزائر منذ فترة طويلة أي أوهام حول قدرتها على ممارسة نفوذها على الساحة الليبية.