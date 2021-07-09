ليبيا – أكدت الخارجية الروسية أن موسكو لا تجري مفاوضات مع أي طرف بخصوص موضوع انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال: إن موسكو لا تجري مفاوضات بشأن انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا، سواء مع تركيا أو مع دولة أخرى.
وأكد أن حل مشكلة انسحاب المرتزقة يقع على عاتق الليبيين انفسهم، مشددًا على أنه إذا تم إطلاق هذه العملية، يجب على المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد بشكل متزامن.
وأضاف: “مشكلة الوحدات الأجنبية في ليبيا حاضرة في اتصالاتنا الثنائية مع الشركاء الأجانب الذين نوضح لهم الموقف الروسي من هذه القضية”.
وأردف: “من المعروف جيدًا أن عملية إجلاء العناصر العسكرية الأجنبية يجب أن تكون متزامنة وتطال في نفس الوقت جميع التشكيلات المسلحة غير الليبية الموجودة في البلاد، وإلا فإن ميزان القوى الحالي سيتعطل، وبفضل ذلك فإن البلد يسوده الهدوء منذ عام”.
وقال: إن روسيا مستعدة للحوار وتنسيق الخطوات بشأن ليبيا مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى.
واستطرد: “لم تتلق روسيا ردًا من الولايات المتحدة على اقتراحه لبدء آلية استشارات شاملة بشأن التسوية الليبية”.
وتابع: “نحن منفتحون على الحوار بشأن ليبيا مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك بالطبع الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى ما أعرب عنه وزير الخاريجة الروسي، سيرغي لافروف، في ديسمبر 2019، خلال المفاوضات التي أجراها مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، عن اقتراح بإطلاق آلية للمشاورات الروسية الأمريكية حول مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز تسوية سياسية ليبية شاملة، ولسوء الحظ، لم نتلق أي رد على هذه المبادرة”.
وبحسب فيرشينين، فإن هذا لا يعني أن روسيا لا تتفاعل مع الولايات المتحدة على الإطلاق بشأن القضايا الليبية.
فيرشينين اختتم تصريحه بالقول: “في نوفمبر الماضي، أجرينا مشاورات مفصلة في موسكو مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ودققنا وجهات النظر، حول هذا الموضوع، وأكرر مرة أخرى: نحن على استعداد لتنسيق الخطوات في الاتجاه الليبي مع واشنطن وغيرها من اللاعبين المؤثرين وأنا واثق من أن هذا سيكون مفيدًا للتحرك نحو تسوية طويلة الأجل في ليبيا، مع دور قيادي للأمم المتحدة”.