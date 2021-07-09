السعودية – أكد صندوق النقد الدولي، امس أن اقتصاد السعودية يتعافى من جائحة فيروس كورونا “بشكل جيد”.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3% هذا العام وأن يبلغ مجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4%.

وأضاف الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش 0.4%، إذ من المفترض أن يبقى الإنتاج متماشيا مع اتفاقية مجموعة “أوبك+”.

كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم في السعودية 3.2% في 2021.

وذكر البيان أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي ستعوض التأثير السلبي على النمو الناتج عن ضغط الإنفاق الحكومي.

المصدر: “رويترز”