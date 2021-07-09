الصين – نشرت البوابة الصينية “Guancha” موضوعا حول تحديث هيكل صندوق الرفاهية الوطنية الروسي وإزالة “الدولرة” منه.

وكانت وزارة المالية الروسية قد أكملت في وقت سابق عمليات التحول لنقل هيكل صندوق الرفاهية الوطنية إلى معايير جديدة، حيث انخفضت حصة الدولار في الصندوق إلى الصفر، والجنيه الإسترليني إلى 5٪، فيما ارتفعت حصتا اليورو واليوان الصيني إلى 39.7٪ و30.4٪، على التوالي، وبلغت حصة الين الياباني 4.7٪، والذهب غير النقدي 20.2٪.

وحظي الموضوع بتفاعل نشط من قبل القراء الصينيين، حيث عبّر مستخدم باسم “fsp250” عن إعجابه الشديد “بالكيفية التي تنفذ بها روسيا تهديدها، ببطء ولكن بثبات. سنكون أيضا على المدى الطويل قادرين على التعاون معها بشكل وثيق”.

وقال مستخدم آخر في تعليقه: “أي سلوك يمكن أن يقاوم هيمنة الدولار، أؤيده بكلتا يدي، وبالطبع، روسيا، التي هي في الطليعة!”.

وأشار ثالث في تعليقه إلى أنه سيكون من الرائع “لو فعلت الأمر ذاته عشرات البلدان”، وأعرب آخر عن انبهاره بقوله: “روسيا شجاعة جدا، تجرأت وفعلت!”.

وأشار أحد القراء في تعليقه إلى أن روسيا أعطت بداية جيدة، متسائلا “أليس هذا درسا رائعا للبلدان الأخرى؟”.

المصدر: نوفوستي