ليبيا – أكد عضو لجنة التوافقات الليبية أبوبكر مصباح أن نقاش النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية سيقتصر على مقترحات تفضي لإجراء الانتخابات.

مصباح وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الجمعة، أوضح أن اللجنة التي جرى تشكيلها باليوم الرابع من ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف ستعقد جلسة افتراضية الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد دقيق.

وقال مصباح: إنه من المقرر أن تعقد اللجنة جلسة حوارية افتراضية عبر تطبيق زووم، أواخر الأسبوع المقبل، لحسم النقاط الخلافية في مسودة القاعدة الدستورية.

وبيّن أن اللجنة ستناقش فقط النقاط الخلافية بين الأعضاء والمقترحات التي تفضي إلى انتخابات في موعدها، فيما سيتم تجاوز ما عداها من نقاط.

وأشار إلى أن البعثة الأممية سبق أن أكدت أنها لن تقبل بمقترحات تخالف خارطة الطريق ولن تفضي للانتخابات بموعدها المحدد.

ولفت إلى أن عموم الليبيين يريدون الانتخابات العامة في موعدها، إلا أن البعض في الملتقى انقسم إلى 3 تيارات؛ بين من يريد موعد 24 ديسمبر ليكون للاستفتاء فقط على مسودة الدستور وبالتالي تأخير موعد الانتخابات، وتيار آخر يريد الانتخابات البرلمانية فقط مؤقتًا لحين إقرار دستور للبلاد، وبين من يتفق مع الإرادة العامة لليبيين لإجراء انتخابات وطنية عامة رئاسية وبرلمانية في الموعد المحدد.

ونوه إلى أن اللجنة ستدرس مقترح الانتخابات في الموعد المحدد وفقًا لمقترح اللجنة القانونية الذي سبق أن تم طرحه ومناقشة النقاط الخلافية، وأبرزها انتخاب الرئيس مباشرة أو لا، ونص القسم القانوني لمن سيتولى السلطة، وموقف المكونات الاجتماعية وشروط الترشح للانتخابات.

مصباح رجح أن يتم التوافق على حل لهذه النقاط للذهاب إلى الانتخابات، مشددًا على أن الوقت ما زال يسمح لمفوضية الانتخابات للإعداد للاستحقاق في الموعد المحدد وأن نسبة التسجيل فاقت 80% من المواطنين.