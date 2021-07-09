ليبيا – كشفت بوابة العين الإخبارية عن مغادرة فرقاطة تركية ميناء الخمس العسكري الذي تسيطر عليه أنقرة الخميس، بعدما أفرغت حمولتها من الجنود.

ووفقًا لمتابعات صحيفة المرصد، فقد نقلت مصادر للبوابة أن الفرقاطة التي غادرت الميناء دخلت محملة بـ 120 جنديًا تركيًا أواخر يونيو الماضي، ولم يكن على متنها حين مغادرتها إلا طاقمها فقط، مؤكدة أن الجنود الأتراك يقيمون الآن بالقاعدة البحرية بالخمس، بهدف تدريب خفر السواحل الليبيين بالمنطقة الغربية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التدريب مخالف لاتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الأممية والدولية، مبينة أن هذه الدورة التدريبية ستستمر لمدة شهر لعدد من عناصر الميليشيات المسلحة على يد القوات التركية، ولن يغادر طاقم التدريب قبل انتهاء هذه المدة.