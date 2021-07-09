إيطاليا – كشف الإيطالي الدولي جورجيو كيليني عن “واقعته الشهيرة” مع قائد منتخب إسبانيا، جودري ألبا، عند إجراء قرعة ركلات الترجيح في مباراة المنتخبين، ضمن الدور قبل النهائي لكأس أمم أوروبا.

وظهر جورجيو كيليني في مشهد غير مألوف مع قائد منتخب إسبانيا، جوردي ألبا، أثناء إجراء قرعة ركلات الجزاء الترجيحية، مع حكم الساحة الدولي الألماني فيليكس بريتش، على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن.

ودخل المدافع المخضرم كيليني، البالغ من العمر 36 عاما، في حديث مرح مع ألبا، وأخذ يمازحه بشكل غريب ولافت للانتباه، حيث أخذ يلوح بيديه تارة ويصافح ويعانق الإسباني تارة أخرى ويضحك.

وقال كيليني في تصريحات أدلى بها خلال حوار أجراه مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في معرض تعليقه على الواقعة : “الكثير قيل عما حدث”.

وأوضح قائد منتخب إيطاليا : “كنا نجري قرعة تنفيذ ركلات الترجيح، الحكم قال إن جهة العملة واحدة حمراء وأخرى زرقاء، حينما جاءت النتيجة على الجانب الأحمر اعتقد جوردي أنها لصالحه لكنني مزحت معه وقولت إنها ليست كذلك”.

وواصل كيليني عن صورته مع لوكاتيلي عقب التأهل: “بعد أول ركلة كنت محبطا، تبادلنا مشاعر ستبقى للأبد وفي النهاية احتضنا بعضنا وبكينا”.

وكان مانويل لوكاتيلي قد أضاع أول ركلة ترجيح لإيطاليا لكنها تأهلت على حساب إسبانيا (4-2) بعد تعادلهما في الوقت الأصلي (1-1) والإضافي من دون أهداف.

وتطرق جورجيو للحديث عن النهائي الذي تأهلت إليه إيطاليا للمرة الرابعة في تاريخها بقوله: “اللعب في النهائي حلم تحقق. في البداية أعتقدنا أن مانشيني مجنونا حينما أخبرنا بأن علينا التفكير في الفوز باللقب”.

ولم تفز إيطاليا بلقب كأس الأمم الأوروبية سوى مرة وحيدة، وذلك في العام 1968.

ويستعد منتخب إيطاليا حاليا لمواجهة نظيره الإنجليزي، الذي لم يسبق له الفوز بلقب البطولة قط، في المباراة النهائية للنسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، يوم الأحد المقبل، على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: وكالات