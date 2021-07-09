لافروف: روسيا لن تتخذ أي خطوات إزاء أفغانستان ما لم يخرج القتال الجاري فيها عن حدودها

لافروف: روسيا لن تتخذ أي خطوات إزاء أفغانستان ما لم يخرج القتال الجاري فيها عن حدودها

موسكو – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لن تتخذ أي خطوات إزاء الوضع في أفغانستان، ما لم تخرج الأعمال القتالية الجارية هناك عن حدود البلاد.

وصرح لافروف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو اليوم الجمعة مع نظيره الهندي سوبرامانيان جيشانكار، ردا على سؤال من قناة RT Arabic عما إذا كان العالم قادرا على التسامح مع سيطرة “طالبان” مجددا على أفغانستان دون أي اتفاقات مع حكومة كابل، بأن هذا السؤال يجب توجيهه بالدرجة الأولى إلى الأفغان أنفسهم.

وتابع: “بوساطة الولايات المتحدة تم ترسيم الخطوات الواجب اتخاذها من أجل استقرار الوضع وإطلاق عملية سياسية والتوصل إلى اتفاق بخصوص المرحلة الانتقالية، ثم تحديد المعايير النهائية لمستقبل أفغانستان. من الواضح أنه ليس بإمكان أحد سوى الأفغان أنفسهم حل هذه المسائل، لكن الاتفاقات المبرمة بين واشنطن و”طالبان” استدعت ترحيب جميع الأطراف، ونحن نؤيد تطبيقها”.

في الوقت نفسه، أكد لافروف أن التطورات الأخيرة في أراضي أفغانستان تثير قلق موسكو إزاء خطر “امتداد المشاكل إلى أراضي حلفائنا”.

وفي معرض تعليقه على سيطرة “طالبان” على معابر حدودية عند حكومة أفغانستان مع طاجيكستان وإيران، قال لافروف: “طالما يحدث ذلك في أراضي أفغانستان، لا نعتزم اتخاذ أي إجراءات سوى تكرار نداءاتنا الملحة إلى إطلاق العملية السياسية التي أيدتها جميع الأطراف الأفغانية في تصريحاتها الشفهية في أسرع وقت ممكن”.

وأكد الوزير الروسي أن التطورات في أفغانستان ستطرح على أجندة الاجتماع الوزاري الذي ستعقده منظمة شنغهاي للتعاون في عاصمة طاجيكستان دوشنبه الأسبوع القادم مع عقد جلسة منفصلة لمجموعة العمل المشتركة بين المنظمة وأفغانستان، مضيفا: “سنستمع إلى خطط أصدقائنا الأفغان بشأن تقديم العملية السياسية”.

كما لفت لافروف إلى أن عاصمة أوزبكستان طشقند ستستضيف الأسبوع القادم أيضا مؤتمر آسيا الوسطى والجنوبية، مبديا أمل موسكو في أن يوجه كافة المشاركين في كلا الفعاليتين “رسالة قوية إلى جميع الأفغان بشأن ضرورة الشروع في التوصل إلى اتفاقات على نحو جاد”.

المصدر: RT