لبنان – أفادت مصادر قضائية وأمنية، اليوم الجمعة، إن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رفض طلبا تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني.

وأضاف مصدر قضائي كبير لوكالة “رويترز” أن القاضي طارق بيطار تلقى قرار وزير الداخلية محمد فهمي، برفض طلبه استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، قد طلب في وقت سابق الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، الادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، وملاحقته .

وشملت قائمة الملاحقات بخصوص قضية انفجار المرفأ، قادة عسكريين وأمنيين سابقين في لبنان، إذ ادعى بيطار أيضا على عدة سياسيين وأمنيين كبار في البلاد، بينهم وزراء سابقون.

ووقع في 4 أغسطس 2020، انفجار ضخم في أحد مستودعات مرفأ بيروت، الذي خزنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة.

وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية.

المصدر: رويترز+RT