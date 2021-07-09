مصر – كشف مصدر من أسرة الرئيس الراحل أنور السادات، تفاصيل وفاة السيدة جيهان السادات، عن عمر ناهز 88 عاما.

وقال المصدر، الجمعة، أن السيدة جيهان السادات توفيت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، عقب تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ بعد أن تحسنت خلال الأيام الماضية، و تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأشار المصدر، إلى أن السيدة جيهان السادات تعرضت لخلل كبير في الوظائف الحيوية للجسم، ما استدعى تواجد فريق طبي أجنبي وآخر مصري داخل غرفة الرعاية المركزة الفائقة، بالمركز الطبي العالمي، لمتابعة حالتها.

ولفت المصدر، إلى أنه تم وضع السيدة جيهان السادات على الأجهزة الطبية الخاصة إفاقة، لكن إرادة الله نفذت، وكان ذلك بتواجد أبناءها وأحفادها.

وتوفيت صباح اليوم، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

المصدر: مصراوي