مصر – وقعت مصر اتفاقيتين مع مجموعة “بكتل” الأمريكية، لتنفيذ الأعمال الهندسية لمشروع بتروكيمياويات في منطقة العين السخنة الاقتصادية بمحافظة البحر الأحمر في شرق البلاد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول، اليوم الجمعة، شهد وزير البترول المصري، طارق الملا “توقيع اتفاقيتين بين قطاع البترول ومجموعة بكتل الأمريكية لتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية، وتصميمات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيمياويات، وتكوين ائتلاف لتنفيذ المشروع، الذي ستتم إقامته بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة”.

وهو يعد المشروع الأكبر من نوعه في مصر وإفريقيا، ويُقام بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.5 مليار دولار؛ ويضم مجمعاً لإنتاج المنتجات البتروكيمياوية والبترولية ذات القيمة المضافة، مثل البولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، والبوليستر، ووقود السفن، وغيرها من المنتجات للسوق المحلية وللتصدير.

ووقع اتفاقية تنفيذ الأعمال الهندسية والتصميمات، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة “بكتل” الأمريكية، بريندان بكتل، ومدير عام “بكتل مصر”، كريم الدسوقي، وعن قطاع البترول، رئيس شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيمياويات محمد عبادي، ورئيس شركة “إنبى” أشرف بهاء، ورئيس شركة “بتروجت” وليد لطفي.

واعتبر البيان، أن بنود الاتفاقيتين تمثل المرحلة الأخيرة، قبيل الاتفاق الرسمي المخطط توقيعه بين شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيمياويات، وشركة “بكتل”، أوائل أغسطس القادم.

وأكد وزير البترول المصري، أن المشروع “يعد الأضخم من نوعه في مصر وإفريقيا، ويمثل نموذجاً للمشروعات، التي تعكس توجه مصر الجديدة لبناء مشروعات كبرى وصناعة بترولية قوية، تسهم في زيادة الإنتاج المحلى والتصدير وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق نمو مستدام”.

المصدر: RT