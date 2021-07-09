سوريا – جددت واشنطن إصرارها على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهرا، معتبرة إياها “أمرا ضروريا”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قوله، إن الوكالات الأممية ومنظمات إنسانية تعتقد أن تمديد الآلية 12 شهرا “ضروري بالنسبة لعملها لنقل المساعدات بشكل مضمون بينما تستمر العمليات المطولة لإيجاد المساعدات”.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن “هذه هي اللحظة ليقوم مجلس الأمن الدولي بخطوته ويعمل أعضاؤه معا”.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن مصير آلية نقل المساعدات إلى سوريا يوم الجمعة.

وقد عارضت روسيا تمديد الآلية لمدة 12 شهرا، بينما تقول مصادر دبلوماسية إنها تقدمت بمقترح تمديد عمل معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر.

يذكر أن الآلية تم استحداثها في عام 2014، حيث تم نقل المساعدات عبر 4 معابر. وفي السنوات اللاحقة تم إغلاق 3 منها. وتدعو روسيا لإيقاف هذه الآلية ونقل المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة السورية وعبر الأراضي تحت سيطرتها.

المصدر: “رويترز”