واشنطن تفرض عقوبات على عشرات الشركات منها روسية وصينية

واشنطن تفرض عقوبات على عشرات الشركات منها روسية وصينية

الولايات المتحدة – أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات اقتصادية على 34 كيانا، منها شركات صينية وروسية.

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها أن هذه الشركات أدرجت على القائمة السوداء بدعوى تورطها أو خطر تورطها في ممارسة أنشطة تتناقض مع مصالح السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة أن الحزمة الجديدة من العقوبات تطال خاصة 14 مؤسسة مقرها في الصين، بدعوة إسهامها في “حملة القمع والاعتقالات الجماعية والرقابة باستخدام التكنولوجيات المتطورة” التي نفذتها حكومة بكين بحق الأقليات المسلمة في منطقة سنجان ذاتية الحكم.

كما تضم القائمة السوداء الجديدة خمسة كيانات مرتبطة بتطوير برامج عسكرية صينية متعلقة بتحديث تكنولوجيات الليزر والمنظومات الإلكترونية الخاصة بالتحكم والرقابة والاستطلاع المصنفة بـC4ISR حسب التصنيف الأمريكي.

كما تشمل القائمة أربعة كيانات روسية وثلاث شخصيات روسية مرتبطة بها، بدعوى محاولتها اقتناء منتجات أمريكية الصنع لممارسة أنشطة تتناقض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وشددت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، على أن إدارة الرئيس جو بايدن تستمر في استخدام أساليب الرقابة على الصادرات بهدف “معاقبة الحكومات والشركات والشخصيات التي تحاول كسب الوصول إلى منتجات أمريكية بهدف ممارسة أنشطة تخريبية من قبل دول، مثل الصين وإيران وروسيا”

المصدر: RT