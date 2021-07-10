إنجلترا – أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، أنه تعاقد مع مدافع بنفيكا البرتغالي الشاب، نونو تافاريس، وارتبط معه بعقد طويل الأمد.

وقال مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا عن لاعب فريقه الجديد في بيان “هو لاعب شاب لديه قدرات ومهارات واعدة وقد تطور مستواه بصورة جيدة جدا مع بنفيكا في المواسم الأخيرة، كما أثبت جدارته في صفوف منتخب البرتغال تحت 21 عاما”.

وأضاف المدرب الإسباني “انضمام نونو سيمنح أرسنال قوة إضافية وخيارات جديدة في الدفاع، خاصة وأنه يتميز بطاقة كبيرة على الجانب الأيسر من الملعب”.

وشارك تافاريس (21 عاما)، في 25 مباراة في الدوري البرتغالي مع بنفيكا منذ تخرجه من أكاديمية النادي في أغسطس 2019.

وكان أرسنال، أنهى الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في المركز الثامن، وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد للبطولة خارج ملعبه بمواجهة برينتفورد، في 13 من أغسطس المقبل.

المصدر: رويترز