إسبانيا – أكد برنامج “EltranzitorOC” بإذاعة “أوندا ثيرو” الإسبانية الشهيرة، أن أندية الدوري الإسباني لكرة القدم مستعدة لمساعدة برشلونة ماليا ليتمكن من تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويواجه برشلونة صعوبات في إيجاد صيغة تمكنه من تجديد عقد ميسي، من دون خرق قواعد اللعب المالي النظيف، حيث يعاني النادي على المستوى المالي، ولا تسمح له إمكاناته الحالية بتقديم عرض ضخم لأي لاعب.

وانتهى عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الكتالوني في الثلاثين من يونيو الماضي، وبات ميسي لاعبا حرا ويمكنه التوقيع لأي ناد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وادعى الصحفي ببرنامج “EltranzitorOC”، روبيرتو غوميز، أن رؤساء كبار الأندية في الدوري الإسباني لكرة القدم مستعدون لمساعدة نادي برشلونة ماليا من أجل تجديد عقد قائده ميسي والإبقاء عليه في “كامب نو”.

وأشار غوميز إلى أن هؤلاء الرؤساء، دون أن يذكر أسماءهم، يعرفون أن وجود ميسي يمنح برشلونة الأفضلية عليهم رياضيا، لكنهم يعرفون أيضاً أن الليغا ستعاني كثيرا على المستوى الاقتصادي بعد رحيل النجم الأرجنتيني.

وقال غوميز: “لا يُستبعد أن يعرض بعض رؤساء الأندية في الدوري الإسباني خدماتهم المالية على النادي الكتالوني للمساعدة في الإبقاء على ميسي، فهم عايشوا تأثير رحيل رونالدو على الليغا، ويعرفون أن انهيارها الكلي سيتحقق برحيل البولغا”.

وأثار رئيس الليغا (الرابطة)، خافيير تيباس، شكوكا حول قدرة ميسي على التجديد في برشلونة قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في أغسطس المقبل، بسبب قانون اللعب النظيف، مشيرا إلى أن الرابطة لن تسمح لفريق برشلونة بتجاوز حدود الرواتب في المسابقة، من أجل تسهيل تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي.

وقال خافيير تيباس:”سيكون من المستحيل التوقيع مع ميسي بنفس شروط العقد القديم له، لا أعتقد أن هناك أي فريق في أوروبا يمكنه دفع هذا المبلغ في عقده السابق، وليس برشلونة فقط”.

وتابع:”قرار بقاء ميسي أو رحيله لا يعود لي، وإنما لبرشلونة، أنا لا أعلم ما إذا كان سيلعب لهم الموسم القادم، لكن نأمل أن يتمكنوا من حل المشكلة حتى يبقى هنا في إسبانيا، نريد دائما استمرار أفضل اللاعبين هنا، كريستيانو رونالدو ونيمار غادرا (إسبانيا)، ولكننا ما زلنا ننمو”.

وأقر المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان، بأنه قلق بشأن سقف رواتب اللاعبين الذي تحدده رابطة الدوري الإسباني، والتي تعرقل تجديد عقد النجم الأرجنتيني.

وقال كومان خلال بطولة خيرية للغولف عندما سئل عن مستقبل ميسي: “عندما لا يتم حل مشكلة ما، يجب أن تقلق”.

وأوضح: “لكنني أثق تماما برئيسنا (خوان لابورتا) لإصلاح هذه المشكلة، وآمل (أن يحدث ذلك) لأنه من المهم جدا للنادي، ولكن أيضا بالنسبة لليغا، أن يبقى أفضل لاعب في العالم، وعلينا جميعا أن نبذل جهدا من أجله للبقاء معنا”.

وتابع: “أخبرني لابورتا أمس أن أكون هادئا، وأننا نعمل على هذه المسألة ولدينا الثقة للتوصل إلى اتفاق مع ليو كي يستمر لبضع سنوات أخرى”.

وأكد كومان: “لقد أظهر (ميسي) دائما أنه يريد البقاء في برشلونة، وهم يعملون للتوصل إلى اتفاق”، مشيرا إلى أن النادي يعمل حاليا مع محاميه ووالده للتوصل إلى اتفاق رسمي، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كوبا أمريكا.

وواصل: “لقد بذل دائما كل ما لديه من أجل هذا النادي، ونأمل أن يبقى”، مؤكدا أنه لا يستطيع رؤية اللاعب البالغ من العمر 35 عاما يرتدي قميص ناد غير “البلوغرانا”.

وأتم: “بالنسبة لي، يجب أن يبقى (ميسي) لأن ارتداء قميص آخر ليس جيدا. المؤشرات الحالية تؤكد أن ميسي لا يريد الرحيل، لكن برشلونة لا يستطيع التجديد له وتسجيله بشكل رسمي، بسبب الأزمة المالية ووجود عجز يصل إلى 200 مليون يورو”.

ويجب على برشلونة معالجة مشاكله المالية والتخلص من سقف رواتبهم العالية، حيث تم الإعلان عن تجاوز الحد الأقصى بمقدار 174 مليون يورو، وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحل يكمن في رحيل محتمل للمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

المصدر: وكالات