أوزبكستان – منعت أوزبكستان طائرة إيرانية مدنية من دخول أجوائها صباح امس جراء تأخر طهران في دفع رسوم العبور المستحقة عليها.

وكانت طائرة تابعة لشركة “زاغروس” للخطوط الجوية الإيرانية، تقل 170 راكبا، أقلعت من مطار طهران نحو العاصمة الأوزبكية طشقند، لكنها هبطت في مطار مدينة مشهد شمال شرق البلاد، بعد تلقيها تعليمات بحظر دخولها الأجواء الأوزبكية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد الطائرة وأحد المسؤولين في هيئة الطيران المدني الإيراني أن “عدم دفع رسوم الترانزيت للرحلات السابقة، وعدم دفع رسوم العبور لشركات الطيران، أعاق استكمال الرحلة.

ونشر أحد ركاب الطائرة على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة للركاب داخل الطائرة في مطار مدينة مشهد، وقال إنه يمنع عليهم مغادرة الطائرة بسبب تثبيت ختم الخروج على جوازات سفرهم.

وبعد ساعات أعلن مساعد رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، أبو القاسم جلالي حل المشكلة مع أوزبكستان وأن الطائرة حصلت على إذن لاستكمال الرحلة نحو طشقند.

المصدر: RT