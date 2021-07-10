إدارة بايدن: مشروع القرار الذي تبناه مجلس الأمن حول سوريا نتيجة أفضل بكثير مما توقعناه

إدارة بايدن: مشروع القرار الذي تبناه مجلس الأمن حول سوريا نتيجة أفضل بكثير مما توقعناه

الولايات المتحدة – اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا 6 أشهر، “نتيجة تجاوزت توقعات الولايات المتحدة”.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة عبر الهاتف: “هذا أفضل بكثير مما كنا نتوقعه خلال الأشهر الأخيرة”.

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار أعدته روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وتنص الوثيقة على تمديد عمل معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لـ12 شهرا إضافيا شريطة أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر تقريرا حول عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية.

وكان من المقرر أن ينقضي أجل تفويض المجلس الأمن الدولي للعملية طويلة الأمد لنقل المساعدات إلى سوريا غدا السبت.

المصدر: “نوفوستي” + وكالات