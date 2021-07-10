فيينا – أرتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، امس حيث أظهرت البيانات سحبا في المخزونات الأمريكية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية بسبب أزمة أوبك بلس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أربعة وسبعين دولاراً وتسعة وثلاثين سنتاً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لنفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ثلاثة وسبعين دولاراً وثلاثة وثلاثين سنتاً للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، إن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية تراجعت وبلغ الطلب على البنزين أعلى مستوياته منذ الفين وتسعة عشر، في إشارة إلى زيادة القوة في الاقتصاد.

وكالات