العراق – اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، السبت، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا ارتفعت لتصل الى معدل مئتين وتسعة وعشرين الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقريرها الاسبوعي إن متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول بلغت خمسة ملايين ومئتين وواحد وخمسين الف برميل يوميا مرتفعة بمقدار اثني عشر الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه.

وأضاف التقرير ان امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل مئتين وتسعة وعشرين الف برميل يوميا، مرتفعة عن مئة واثنين واربعين ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه.

المصدر : و ا ع