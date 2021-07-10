ليبيا – قال الخبير الدستوري الليبي بلقاسم الزبيدي إن ملتقى الحوار قطع شوطًا طويلًا بالفعل في إعداد بنود القاعدة الدستورية، وجرى التوافق على الكثير منها، لكن هناك بنود قد تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى.

الزبيدي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” الجمعة، شدد على ضرورة تأجيل مسألة الاستفتاء على الدستور حاليًا، واصفًا استبعاد هذا الخيار خلال الجولة الأخيرة من الملتقى بـ”الأمر الصائب”.

وتابع: “لأن الغرض من هذا الاقتراح هو عدم استكمال ما اتفق عليه خلال اجتماعات تونس، وتأجيل الانتخابات، مما يجعل البلاد تنجرف مرة أخرى إلى الصراع والاقتتال”.