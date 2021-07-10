الصحة التونسية: نشهد انتشارا غير مسبوق لسلالتي كورونا “ألفا” و”دلتا”

الصحة التونسية: نشهد انتشارا غير مسبوق لسلالتي كورونا “ألفا” و”دلتا”

تونس – أكدت وزارة الصحة التونسية، امس إن البلاد تشهد انتشار واسعا لسلالتين متحورتين من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة أن “بلادنا تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة (ألفا) و(دلتا) في جل ولايات الجمهورية وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات. تخوض بلادنا حربا حقيقية ضد الوباء، مما يفرض علينا جميعا رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف الى جانب فرقنا الصحية”.

وجددت الوزارة شكرها لعمال قطاع الصحة لقاء مجهوداتهم للتصدي للجائحة “في إطار منظومة صحية أثبتت ولازالت أنها قادرة على تحدي الصعوبات بفضل كفاءة بناتها وأبناءها وبفضل تضامن التونسيات والتونسيين والتعاون المشترك مع أصدقاء بلادنا وأشقاءها”.

يذكر أن مصالح الجمارك التونسية كشفت أمس الأربعاء عن دخول 100 ألف متر مكعب من الأكسجين كهبة من الجزائر إلى المصالح الطبية في تونس، لمساعدتها في مواجهة الجائحة.

المصدر: وكالات