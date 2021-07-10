الولايات المتحدة – نشرالمجلس الوطني لسلامة النقل الامريكي اليوم صور حطام الطائرة البوينغ من طراز 737-200 ذات تسجيل N810TA و التابعة Transair/Rhoades Aviation و التي تحطمت بتاريخ 2/7/2021 قبالة سواحل هونولولو /جزر هاواي و التابعة للولايات المتحدة الامريكية .

خفر السواحل الامريكي قاموا بانقاذ الطاقم و المكون من الكابتن و الطيار المساعد فقط حيث كانت الرحلة خالية تماما من الركاب.



وقال البيان الصادر عن مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي إن “المحققين يخططون لاستخدام سونار المسح الجانبي لمسح مجال الحطام وحالة الطائرة وموقعها بما في ذلك مدى غرق الطائرة تحت السطح”.ولفت إلى أنه سيتم استخدام هذه المعلومات لتحديد كيف ومتى يمكن استعادة المسجلات.



وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، التي تحقق أيضًا في الحادث أن طياري الطائرة أبلغوا عن مشكلة في المحرك وخططوا للعودة إلى هونولولو قبل وقت قصير من إجبارهم على الهبوط. وكانت الطائرة قد أجبرت على الهبوط في المحيط الهادئ في وقت مبكر يوم الجمعة الماضي.وقال البيان الصادر عن مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي إن “المحققين يخططون لاستخدام سونار المسح الجانبي لمسح مجال الحطام وحالة الطائرة وموقعها بما في ذلك مدى غرق الطائرة تحت السطح”.ولفت إلى أنه سيتم استخدام هذه المعلومات لتحديد كيف ومتى يمكن استعادة المسجلات.وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، التي تحقق أيضًا في الحادث أن طياري الطائرة أبلغوا عن مشكلة في المحرك وخططوا للعودة إلى هونولولو قبل وقت قصير من إجبارهم على الهبوط. وقال البيان إن المجلس الوطني لسلامة النقل سيحدد مواعيد مقابلات مع طاقم الطائرة، الذين تم إنقاذهم، بالإضافة إلى مراقبي الحركة الجوية وعمال الصيانة.

الصور من قاع المحيط قبالة الجزر.

وكالات