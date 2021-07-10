لندن – أحرزت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا، لقب بطلة ويمبلدون للتنس فردي السيدات، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وذلك لأول مرة في تاريخها.

وجاء تتويج بارتي على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا، التي خاضت نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها أيضا، بفوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-7) و(6-3) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت.

وأصبحت آشلي بارتي (25 عاما)، أول أسترالية تفوز بلقب بطلة ويمبلدون للتنس لفردي السيدات، منذ 41 عاما، بعد تتويج مواطنتها إيفون جولاجونج، بلقب هذه البطولة مرتين عامي (1971، و1980).

وخاضت آشلي بارتي وكارولينا بليشكوفا لأول مرة نهائي ويمبلدون، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1977 التي تصعد فيها لاعبتان لأول مرة للعب على اللقب في البطولة.

المصدر: وكالات