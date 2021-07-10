واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الاتصال الذي أجراه امس الجمعة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، كان جيدا، مشيرا إلى أنه “متفائل” عقب المكالمة.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده امس الجمعة، ردا على سؤال حول الاتصال مع بوتين: “إنه جرى بشكل جيد، وأنا متفائل”.

وأضاف بايدن أنه أشار خلال المكالمة مع بوتين إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من روسيا ن تتحرك حينما تنفذ من أراضيها هجمات إلكترونية باستخدام برامج الفدية في حال منح واشنطن معلومات كافية لموسكو لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تعهد الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر بأن تكون هناك تبعات للهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات