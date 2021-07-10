وتشير الوكالة إلى أن الراكب كان على متن رحلة من يوتا إلى أريزونا يوم 27 فبراير، وطلبت المضيفة منه وضع الكمامة 7 مرات، لكنه لم يمتثل لمطالبها.

وانتهى ذلك بمشادات بين الراكب والمضيفة، حيث رفض المواطن ملء البروتوكول حول انتهاكه القواعد ورفض تقديم بطاقة الهوية.

وحسب بيان الوكالة، فإن الراكب كان يتهم المضيفة “بسلوك عدواني وكان يلمسها، وهي شعرت بالخوف وانهارت بالبكاء”.