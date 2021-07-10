إيران – أعلنت السلطات الإيرانية تعليق حركة التجارة على الحدود مع أفغانستان في ظل التطورات الأمنية الأخيرة وسيطرة قوات طالبان على معبرين حدوديين بين البلدين.

وأكد المتحدث باسم الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، ان حركة طالبان استولت على مكاتب جمركي إسلام قلعة وأبو نصر فراهي على الحدود الأفغانية الإيرانية، داعيا أصحاب الأعمال والتجار الإيرانيين الى الامتناع عن إرسال شحنات تجارية إلى الحدود الى إشعار آخر،

يأتي هذا في وقت أعلن فيه مسؤولان أمنيان أفغانيان كبيران إن مسؤولي الأمن والجمارك الأفغان فروا عبر الحدود، بعد هجوم حركة طالبان، وأن عددا من الجنود الأفغان لجأوا إلى داخل إيران، في حين تداول ناشطون مقطعا مصورا يُظهر حرس الحدود الإيرانيين عند نقطة الصفر على الحدود وهم يتحدثون مع قوات طالبان.

وكالات