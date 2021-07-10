الهند – كشف الدالاي لاما الرابع عشر، وصفة العمر المديد، مشيرا في السياق إلى ساعات النوم اليومية الضرورية وما يحتاجه لصحته من أمور أخرى.

وكان الدالاي لاما، الذي بلغ من العمر 86 عاما قد صرّح في 6 يوليو، بأنه ينوي العيش حتى 110-113 عامًا بفضل العلاقات الودية ورغبات العديد من الأشخاص.

وفي مقطع فيديو لاجتماع عبر الإنترنت مع أطباء هنود، أصدره صندوق “سنحافظ على التبت”، قال الدالاي لاما: “نحن في حاجة إلى أن نعي بأنه إذا كانت عقولنا غاضبة ومنزعجة بمشاعر مختلفة، فإن هذا يؤثر أيضا على حالتنا الجسدية. على سبيل المثال، يرتفع ضغط الدم، ولا يمكننا النوم بهدوء، وما إلى ذلك. العقل المرتاح هو عامل رئيس في الحصول على صحة جيدة. وإذا تحدثنا عني، فبما أن عقلي في حالة من الراحة، فإني أنام كل ليلة بهدوء شديد وعمق لمدة 9 ساعات. مثل هذا النوم له أهمية كبيرة”.

واستذكر الزعيم الروحي البوذي الشهير على المستوى العالمي، أن أحد السياسيين اخبره أنه ينام 4-5 ساعات فقط في اليوم ويرغب في المزيد، وعلّق الدالاي لاما قائلا: “حتى بالنسبة للسياسيين ورجال الأعمال، فإن النوم الكافي والسليم والمريح ضروري، ويؤثر إيجابيا على الحالة الذهنية وعمل جميع عناصر الجسم”.

وعن نمط عيشه، كشف الدالاي لاما أنه بعد نوم عميق لمدة 9 ساعات، يمضي يوميا عدة ساعات في التأمل، مشيرا إلى أنه “بغض النظر عن المشاكل التي أراها ، فإن عقلي يبقى في حالة راحة”، لافتا إلى أن “راحة البال الضرورية جدا للصحة العقلية والجسدية تتحقق، أولاً وقبل كل شيء، بمساعدة تنمية الكرونا (التعاطف) ومراعاة مبدأ أهمسا (اللاعنف) الذي لا يقل أهمية. والشفقة بدورها يمكن أن تتطور من خلال التأمل”.

المصدر: نوفوستي