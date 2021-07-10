ليبيا – قال أحد أعيان المنطقة الجنوبية عيسى عثمان إن الجريمة المنظمة في المناطق الجنوبية لم يسلم منها لا الليبي ولا المغترب.

عثمان أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن بعض العصابات في الأعوام الماضية أشرفت على قطع أسلاك الكهرباء من أبراج الضغط العالي لبيعها في أسواق الخردة.

وأكد على ضرورة أن تحارب هذه الممارسات من العصابات بكامل الإمكانيات الأمنية والشعبية، لأنها تقتات على الانفلات الأمني، وفي حال وجوده بقوة فإنها تختفي.

واختتم بالقول إن الليبيين والوافدين من العمالة الأجنبية معرضون للقتل والسلب في أي لحظة بسبب تفشي الجريمة واحتكام العصابات للسلاح.