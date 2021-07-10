طشقند – أسفرت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 في أوزبكستان، التي جرى سحبها امس في العاصمة الأوزبكية طشقند، عن مواجهات عربية مثيرة.

فقد أوقعت القرعة منتخب قطر في مجموعة واحدة مع نظيريه السوري واليمني، إضافة إلى سريلانكا.

بينما سيلعب منتخب السعودية في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخب الكويت مستضيف المجموعة وبنغلادش، إلى إضافة منتخب أوزبكستان مستضيف النهائيات، والذي لن يتم احتساب نتائجه في المجموعة.

وفي ما يلي نتيجة قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما:

المجموعة الأولى: سوريا، قطر (الدولة المضيفة)، اليمن، سريلانكا

المجموعة الثانية: إيران، طاجيكستان (الدولة المضيفة)، لبنان، نيبال

المجموعة الثالثة: العراق، البحرين (الدولة المضيفة)، أفغانستان، المالديف

المجموعة الرابعة: السعودية، بنغلادش، الكويت (الدولة المضيفة)، أوزبكستان

المجموعة الخامسة: الإمارات (الدولة المضيفة)، عمان، الهند، قرغيزستان

المجموعة السادسة: الأردن (الدولة المضيفة)، فلسطين، تركمانستان

المجموعة السابعة: أستراليا، الصين، إندونيسيا (الدولة المضيفة)، بروناي

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، سنغافورة (الدولة المضيفة)، تيمور الشرقية، الفلبين

المجموعة التاسعة: فيتنام، ميانمار، هونغ كونغ، الصين تايبيه (الدولة المضيفة)

المجموعة العاشرة: تايلاند، ماليزيا، لاوس، منغوليا (الدولة المضيفة)

المجموعة الحادية عشرة: كوريا الشمالية، اليابان، كمبوديا.

ويشارك في التصفيات 42 منتخبا يتنافسون خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، من أجل الحصول على 15 مقعدا في النهائيات، للانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.

وتم توزيع المنتخبات في منطقتين جغرافيتين، تضم الأولى 23 منتخبا من الغرب والجنوب والوسط، في حين تتكون الثانية من 19 منتخبا من منطقتي الشرق وآسيان.

في منطقة الغرب تم توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، وبحيث تضم خمس مجموعات أربعة منتخبات، وتضم المجموعة السادسة ثلاثة منتخبات.

في حين تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على 5 مجموعات، من بينها أربع مجموعات تضم أربعة منتخبات ومجموعة تضم ثلاثة منتخبات.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

ويستضيف مباريات مجموعات الغرب كل من البحرين والأردن والكويت وقطر وطاجيكستان والإمارات، في حين يستضيف مجموعات الشرق كل من الصين تايبيه وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة.

وتم تصنيف المنتخبات بحسب نتائجها في بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلاند.

المصدر: وكالات