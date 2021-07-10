الولايات المتحدة – وجه المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور انتقادات لاذعة للروسي حبيب نورمحمدوف، البطل السابق لاتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA”، بسبب اعتزاله مبكرا.

وقال ماكغريغور: “لأكون صادقا، أردت أن أبصق على هذا الطفل (حبيب). لقد هرب، لا وجود له، لم يعط الرياضة شيئا! ثلاثة انتصارات بعد حصوله على الحزام، وفقدان الثقة في نفسه.. لكنني لست متفاجئا، لقد هرب مثل الجرذ وذيله بين ساقيه”.

يذكر أن كونور ماكغريغور خسر أمام حبيب بالتثبيت في الجولة الرابعة للنزال، الذي جمعهما في مطلع شهر أكتوبر 2018، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، على لقب بطل العالم.

وصرح رئيس منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، الأمريكي دانا وايت، في مايو 2019، أن كونور ماكغريغور يريد مواجهة البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، في نزال ثأري.

بينما أعلن حبيب نورمحمدوف اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما يوم السبت 14 أكتوبر 2020، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة “UFC 254″، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو 2020، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته، وذلك بعد تحقيقه 29 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

ويستعد كونور ماكغريغور (32 عاما) الذي حقق 22 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 5 هزائم، للنزال “الثأري” الثالث ضد الأمريكي داستن بوارييه، فجر غد الأحد، ضمن بطولة “264 UFC” للفنون القتالية المختلطة.

المصدر: وكالات