ليبيا – قرر المجلس البلدي الزاوية رفع حالة الطوارئ القصوى وإغلاق الأماكن العامة إغلاقًا تامًا ولمدة أسبوعين من تاريخ أمس الجمعة ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا.

المجلس قال في نص القرار الصادر عنه بحسب المكتب الاعلامي التابع له إنه “تقرر إغلاق الأسواق التجارية العامة والخاصة (لأسواق التجارية الكبيرة، والغذائية، والمنزلية، والمواشي” وذلك في ختام اجتماع موسع عقده المجلس البلدي مع كافة القطاعات بالبلدية .

وشمل القرار المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بجميع مراحلها، وصالات المؤسسات الاجتماعية، والمطاعم والمقاهي بجميع أنشطتها، ومحلات الحلاقة ومراكز الحجامة، والصالات الرياضية والملاعب. ومن بين الأنشطة الأخرى التي تقرر إغلاقها لمدة أسبوعين هي المصائف البحرية والمنتزهات والحدائق العامة.

كما طالب المجلس البلدي الجهات الصحية أخذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بالجهات العامة والخدمية والإنتاجية، ومن بينها المصارف بجميع فروعها، والصيدليات والمراكز الصحية ومحلات المواد الغذائية الصغيرة، والمخابز، والمساجد تفتح بأخذ التدابير اللازمة، ومحلات اللحوم الحمراء والبيضاء (القصابين).