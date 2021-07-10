فرنسا – أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، امس إن فرنسا ستترك ما بين 2500 و3000 جندي في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.

وجاء تصريح ماكرون خلال قمة افتراضية لزعماء “مجموعة دول الساحل الخمس”.

ولم يحدد الرئيس الفرنسي إطارا زمنيا لاستكمال عملية خفض القوات، غير أنه أشار إلى أن بلاده ستبدأ في إغلاق قواعد في شمال مالي في “النصف الثاني من 2021″، في إطار التخفيض المعلن لوجودها العسكري في منطقة الساحل.

ولدى فرنسا حاليا ما يزيد قليلا على 5000 عسكري يقاتلون المتطرفين في منطقة الساحل.

المصدر: “رويترز” + “لوفيغارو”