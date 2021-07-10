ليبيا – شدد مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة، جوي هود، على أنه يجب خروج القوات الأجنبية من ليبيا، كاشفًا على أن للولايات المتحدة شبكة لمكافحة الإرهاب في ليبيا حسب قوله .

هود قال في تصريح لـ”العربية/الحدث” أمس الجمعة: “نريد إجراء انتخابات ليبية في موعدها”، مضيفًا أن “ليبيا دولة فاشلة منذ عام 2011 تقريباً”.

وأضاف :” النقطة الرئيسية للضغط هنا هي أن الشعب الليبي قد اجتمع للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، على سبيل المثال. اختلفنا في الكثير من الأمور، لكننا متفقون على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية، لذلك رأيتم ذلك في 23 أكتوبر من العام الماضي عندما أصدر منتدى الحوار السياسي الليبي واللجنة العسكرية 5+5 اتفاق وقف النار وإخراج جميع القوات الأجنبية وما يقصدونه هو كل سوري وتشادي وأتراك وروس وكل واحد”.

كما تابع أن إخراج المرتزقة “أصبح أكثر إلحاحاً فقط، كما رأيت ما حدث مع رئيس تشاد من المتمردين الذين كانوا في جنوب ليبيا. لقد صدم هذا العالم حقاً كما صدم الليبيين أنفسهم. لهذا السبب رأيت وزير الخارجية، رئيس الوزراء، يخرج بشجاعة ويقول مراراً وتكراراً (فليخرج الجميع)، ونحن ندعمهم”.

وبخصوص “مرتزقة تركيا” أكد جوي هود أن “أنقرة مستعدة للمضي قدماً طالما أن الآخرين مستعدون للمضي قدماً أيضاً. وهكذا، نحن بحاجة إلى نوع من المواقف التي تراقبها الأمم المتحدة حيث يمكن لكل جانب التحقق من أن الطرف الآخر يتخذ أيضاً خطوات لإخراج مقاتليه”.

كما أردف: “لذلك نحن نتحدث مع حلفائنا في تركيا وآخرين في أوروبا أيضاً، وفي الأمم المتحدة لمعرفة كيف يمكن القيام بذلك، لأنه من الواضح أن الليبيين يريدون ذلك في أقرب وقت ممكن. ونريد أن نرى الانتخابات تجري في 24 ديسمبر حتى تتمكن حكومة جديدة من تولي السلطة ثم تقرر ما هي علاقات التعاون الأمني التي ترغب في إقامتها مع حلفاء الناتو مثل تركيا، أو مع روسيا أو مع اليونان أو الولايات المتحدة أو مصر ومع أي دولة حول العالم كما تريد أي حكومة ذات سيادة أن تفعل”.

أما بخصوص الانتخابات، فقال مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة إنه “قبل كل شيء تحتاج (ليبيا) إلى الوصول إلى انتخابات يثق بها الشعب ويؤمن بها حتى تتمكن الحكومة التي تتولى السلطة بعد ذلك من حكم البلد بأكمله بشرعية”.

وأوضح أنه “بعد ذلك، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة وحلفاء آخرين، يمكنهم المساعدة في استقرار البلاد ولدينا الخبرة الجيدة في بلدان مثل العراق، التي أهلكتها التنظيمات الإرهابية مثل داعش، حيث يمكننا إعادة بناء البنية التحتية الحيوية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية. وليبيا محظوظة لأنها لا تضم عدداً كبيراً من السكان ولديها موارد لذا فهي ليست دولة فقيرة ومعدمة”.

المسؤول الأميركي اعتبر أنه “يمكن القول إن (ليبيا) دولة فاشلة من حيث الحكم”، مبدياً تفاؤله بقدرة ليبيا على تمويل إعادة إعمارها ولهذا السبب تضغط بلاده بشدة من أجل خروج القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، والبدء في إعادة بناء البلاد.