 مصادر: البعثة الأممية أبقت الباب مفتوحًا أمام البرلمان لإقرار صيغة قانونية لإجراء الانتخابات على أساسها – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – ذكرت مصادر مطلعة لموقع “سكاي نيوز عربية” الجمعة أن لجنة التوافقات التي جرى تشكيلها في الجولة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي الليبي، ستُجري محادثاتٍ مكثفة خلال الأيام المقبلة، للانتهاء قبل حلول شهر أغسطس من وضع القاعدة الدستورية المقرر أن تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل.