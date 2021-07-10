المصادر أشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أبقت الباب مفتوحًا أمام إمكانية تدخل مجلس النواب لإقرار صيغة قانونية مناسبة، يمكن على أساسها إجراء الانتخابات، ولكن الأمر مرتبط بمدى قدرة الملتقى على تحقيق التوافق، وما سينتهي إليه أعضاؤه.