سوريا – أكدت وسائل إعلام سورية بأن القاعدة التي تشغلها قوات التحالف الدولي بالقيادة الأمريكية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور تعرضت لقصف بعدد من القذائف الصاروخية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية عن مصادر محيلة تأكيدها أن أعمدة دخان تتصاعد فوق القاعدة.

ونشر مراقبون ووسائل إعلام سورية لقطات قيل إنها تظهر لحظة استهداف القاعدة وتصاعد الدخان فوقها.

وكان التلفزيون السوري الرسمي قد أفاد مساء أمس بسماع دوي انفجار مجهول المصدر من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذ القوات الأمريكية منه قاعدة لها في ريف دير الزور الشرقي، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في البنتاغون قوله إن القوات الامريكية المنتشرة في شرق سوريا تعرضت لـ”هجوم غير مباشر بالأسلحة النارية”.

المصدر: وكالات