ليبيا – قال مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية اللواء محمد الشهاوي إنه عقب التضييق على التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق ومطاردتها في الدولتين لم تجد لها ملاذًا آمنًا سوى القارة الإفريقية، كساحة جديدة لإعادة تمركزها مرة أخرى، مستغلة نشاط التنظيمات الموجودة بالفعل، وضعف القوات الأمنية في بعض الدول.

الشهاوي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد، أوضح أن الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة في أفريقيا حالياً تتخذ شكل العصابات الإجرامية الهادفة لإذكاء الفوضى، وسيتعزز هذا الخطر بشكل أكبر في منطقة الساحل والصحراء مع إعلان الانسحاب الفرنسي، وهو ما يلقى بظلاله على جنوب ليبيا المجاورة.

وأشار إلى أن الدولة الليبية يوجد بها حتى اليوم بقايا مليشيات مسلحة في الجنوب وعناصر مرتزقة تمثل تهديدًا لاستقرار ليبيا، وتجعل الخطر قائما بالنسبة لمصر التي يرتبط أمنها القومي بأمن ليبيا القومي وأمن الحدود معها.

وشدد الخبير الاستراتيجي المصري على أن قاعدة 3 يوليو البحرية قرب حدود ليبيا التي تم افتتاحها قبل أيام، تمثل قوة ردع لمن يخطط للاقتراب من مصر، سواء مرتزقة أجانب أو تنظيمات إرهابية ما زالت موجودة في ليبيا أو دول الجوار لها.