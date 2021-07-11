ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن جبر الضرر أساس المصالحة الوطنية والتعويض والدية أدواتها والعدالة الانتقالية غايتها.

العباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نعم للسلام، والمحبة، والوئام، أنثروا الورود في طرقاتكم، كفاكم دمًا، تبًا للصراع والعنف، لم نعد نحتمل”.

وتابع: “الميزانية حق أُريد به باطل فالبرلمان يرفض لي الذراع، شروط شكلية وموضوعية يجب أن تتوفر للميزانية، كي يمكن أن تكون قانونًا، الصرف مستمر، ثلاثون مليارًا صُرفت قبل اعتماد الميزانية والشموع تنير بيوت الليبيين، عاش الدبيبة”.