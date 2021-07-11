الولايات المتحدة – ألحق الأسترالي، تاي تويفاس، هزيمة ساحقة بمنافسه الأمريكي، غريغ هاردي، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن بطولة “264 UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA” في الولايات المتحدة.

ونجح تويفاس في توجيه ضربة قوية لخصمه في الوجه بقبضته اليسرى، سقط على أثرها المقاتل الأمريكي على أرض الحلبة، وتدخل الحكم لإيقاف النزال الذي جمعهما في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، معلنا فوز الأسترالي بالضربة الفنية القاضية.

واحتفل تاي تويفاس، بعد فوزه على هاردي، برقصة على الحلبة واحتساء قليل من البيرة من الحذاء الرياضي.

كما واصل المقاتل الأسترالي “المجنون”، بعد مغادرته أرض الحلبة، احتساء الكحول من أحذية بعض المتفرجين.

وحقق تاي تويفاس (28 عاما) انتصاره الثاني عشر، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

في المقابل، مني غريغ هاردي، البالغ من العمر 32 عاما، بالهزيمة الرابعة حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 7 انتصارات.

المصدر: وكالات