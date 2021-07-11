ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي سُبل مكافحة جائحة كورونا وتسخير كافة الإمكانات للتصدي لها، من خلال دعم المراكز والمرافق الصحية في ربوع الوطن كافة.

وشدد المنفي على ضرورة وضع التدابير الصحية والوقائية بالمنافذ، ومراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، لمجابهة الجائحة، والتأكيد على توعية المواطنين بمخاطرها.

وأكد أن المجلس الرئاسي يقف بجانب وزارة الصحة، مشيراً لمخاطبته رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتعليمات مشددة وعاجلة بضرورة متابعة أوضاع الليبيين العالقين في جمهورية تونس وتنفيذ حلول عاجلة لضمان عودتهم إلى ليبيا بأسرع وقت، بعد أخذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إنتشار فايروس كورونا”في البلاد.

بدوره ،أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أن الوزارة مستعدة للتصدي لهذه الجائحة، وأنها وضعت خطة لحماية المواطنين وتوعيتهم من الفايروس، والالتزام بأخذ اللقاح المحدد من المراكز الصحية والتسجيل في منظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض.