وقالت الوزارة في بيان لها ان “الوزير عقد اجتماع موسع مع المسؤولين في شركة نفط الشمال خلال زيارته الى الشركة يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب وعدد من المسؤولين في دوائر مركز الوزارة”.واضاف اسماعيل ان “ان الوزارة تهدف الى الاسراع في معالجة المشاكل والتحديات الفنية والاقتصادية والامنية ، والانطلاق بخطط زيادة وادامة الانتاج بالاعتماد على محور التطوير بالجهد الوطني ، ومحور التعاون مع الشركات العالمية” .

واشاد الوزير “خلال تكريم المشاركين في اطفاء ابار “باي حسن “و”خباز ” بالجهد الوطني المتمثل في شركة نفط الشمال والجهات الساندة لهم، في اطفاء حرائق الابار التي تعد من اعقد واصعب الحوادث في الصناعة النفطية، مثنياً عليهم في اطفاء الابار بوقت وزمن قياسي ، مع توفير الملايين من العملة الصعبة من خلال ايقاف نزيف الهدر نتيجة الاستهداف التي تسبب بها الارهاب” .

من جانبه اشاد محافظ كركوك راكان الجبوري بحرص الوزارة على تطوير شركة نفط الشمال”، مضيفاً ان “زيارة وزير النفط والمسؤولين الى الشركة تاتي حرصاً منهم للوقوف على خطط التطوير والنهوض بهذا القطاع ، مؤكداً دعم ادارة المحافظة لجميع الجهود التي تهدف الى تطوير الصناعة النفطية والغازية في المحافظة”.

فيما اكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب على ان “الاجتماعات قد ناقشت سبل النهوض في الصناعة النفطية ، والاسراع في تنفيذ خطط ادامة وزيادة الانتاج من الحقول النفطية لشركة نفط الشمال ، والاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية” .

واشار البيان الى ان ” وزير النفط عقد اجتماعاً مع المسؤولين في الشركة ناقش فيها سبل تطوير وزيادة الانتاج والاستثمار الامثل للغاز المصاحب من الغاز الجاف والسائل والكبريت” ،مثمناً “جهود العاملين في قطاع الغاز في العمل على زيادة الانتاج ورفد محطات الطاقات الكهربائية بكميات جيدة من الغاز الجاف .”