بعد 12 عاما.. نتنياهو يغادر مع عائلته مقر رئيس حكومة إسرائيل في القدس

بعد 12 عاما.. نتنياهو يغادر مع عائلته مقر رئيس حكومة إسرائيل في القدس

إسرائيل – استكمل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، وعائلته الليلة الماضية عملية مغادرتهم لمقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة في مدينة القدس.

وأكد متحدث باسم عائلة نتنياهو صباح اليوم الأحد أن رئيس الوزراء السابق وأفراد عائلته غادروا مقر رئيس الحكومة في شارع بلفور بعد منتصف الليل، بعد وقت قصير من انقضاء الموعد المتفق عليه.

وجاء ذلك بعد إقامة دامت 12 عاما لعائلة نتنياهو في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري تم رصد شاحنات ومركبات تغادر هذا المبنى، منها سيارات تابعة لموكب نتنياهو، باعتباره زعيما للمعارضة حاليا.

ويأتي ذلك بعد شهر من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت في إسرائيل.

ولا يوجد في الدولة العبرية قانون يحدد الفترة التي يتعين فيها على رئيس حكومة سابق مغادرة مقر الأقامة الرسمي بعد تركه منصبه، ولهذا دعا أعضاء في التحالف الحاكم الجديد إلى تبني قانون خاص بهذا الشأن.

ومن المتوقع أن يستخدم نفتالي بينيت مقر رئيس الحكومة في القدس لممارسة الأنشطة الرسمية، فيما ستبقى عائلته في منزلها في مدينة رعنانا.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”