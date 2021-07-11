بورصة السعودية تغلق على انخفاض والإماراتية على ارتفاع

بورصة السعودية تغلق على انخفاض والإماراتية على ارتفاع

السعودية – أختتمت معظم بورصات الخليج تعاملات اليوم الأحد على انخفاض بقيادة البورصة السعودية، بينما خالف مؤشر بورصة أبوظبي الاتجاه النزولي وأغلق على ارتفاع.

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي 1.3 بالمئة، بفعل تراجع سهم مصرف الراجحي 1.7 بالمئة وانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر مصارف المملكة 1.8 في المئة.

ومن بين الأسهم الأخرى الخاسرة، سهم المراعي لمنتجات الألبان الذي نزل 2.7 بالمئة بعدما أعلنت الشركة هبوط صافي ربح الربع الثاني 25 بالمئة على أساس سنوي إلى 482 مليون ريال (128.51 مليون دولار).

غير أن سهم الخريف لتقنية المياه والطاقة غرد خارج السرب وصعد 0.7 في المئة مواصلا مكاسب الجلسة السابقة.

وفي دبي فقد المؤشر الرئيسي 0.7 بالمئة من قيمته متأثرا بتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.2 في المئة وسهم إعمار العقارية 0.7 في المئة.

لكن سهم شعاع كابيتال قفز أكثر من 13 بالمئة خلال الجلسة قبل أن يغلق مرتفعا 3.8 في المئة.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة منهيا خسائر استمرت ثلاث جلسات، بعد أن قفز سهم شركة أسمت رأس الخيمة نحو 15 في المئة.

وفي قطر فقد المؤشر 0.5 بالمئة، بفعل هبوط نسبته 1.3 في المئة في أسهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات.

وبعد ساعات التداول أعلن بنك قطر الوطني تحقيق صافي ربح قدره 3.464 مليار ريال (939.36 مليون دولار) للربع الثاني ارتفاعا من 2.824 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. ونزل سهم البنك، وهو أكبر مصارف الخليج، 0.6 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر البورصة المصرية 0.3 في المئة، وخسر سهم البنك التجاري الدولي، أكبر سهم مدرج على المؤشر، 0.4 في المئة.

المصدر: “رويترز”