ليبيا – تساءلت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص قائلة: “فكرة الضرورة في الشأن العام الليبي الذي ينهار هل نحن بحاجة إليها في الأساس؟”.

بوقعيقيص أضافت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن نظرية الضرورة تقتضي أن هناك ضرورات عاجلة تستلزم من جانب السلطة التنفيذية التصرف السريع في مواجهة خطر داهم أو ضرر جسيم، حتى ولو كان هذا التصرف “إجراءات الضرورة” مخالفًا للقواعد القانونية، ولكنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لدرء هذا الخطر.

وأشارت إلى أن العبرة في تحديد الخطر الجسيم أن يكون هذا الخطر مهددًا “لموضوع دستوري جوهري”، ويجب أن يكون هذا الخطر وشيك الوقوع غير متوهم.

وأوضحت أن الخطر يتخذ العديد من الصور، فقد يتوجه ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة على نحو يشلها ويحول بينها وبين دورها الدستوري، وقد يكون الأزمات الاقتصادية والمالية التي تنذر بانهيار الاقتصاد القومي.

كما نوّهت إلى أن فكرة الضرورة تمثل صيغة جديدة للمشروعية العليا ترقي على المشروعية العادية وتهيمن عليها.

وأفادت أنه في الحالة الليبية يمثل حرمان الشعب من ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات، والتداول السلمي على السلطة، ويمثل حجب الميزانية العامة على مؤسسات الدولة حالة ضرورة، وهذه الأحوال قد تدفع السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الرئاسي لتجاوز السلطة التشريعية وإصدار قوانين بمراسيم.

وتابعت: “ويبقى أخاك مكرهًا لا بطلًا، حيث تجد السلطة التنفيذية نفسها أمام أمرين لا بد من التضحية بأحدهما، سلامة الدولة أو بعض مؤسساتها الدستورية، أو النصوص الدستورية. وأخشى أمام هذا العناد المستشري لا مناص للسلطة التنفيذية من اللجؤ الى حالة الضرورة التي نتمنى أن تكون رشيدة”.