ليبيا – وصف تقرير تحليلي نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” ليبيا بالدولة “الفاشلة” التي تشكل مصدر خطر على مالطا وإيطاليا واليونان وباقي دول الاتحاد الأوروبي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن الأوضاع في ليبيا جامدة لا تتغير لأن الحل السلمي للنزاع ما زال بعيد المنال وتبقى القضية الليبية العقدة الأوروبية غير القابلة للحل بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، مبينًا إن إيطاليا تظل الدولة الوحيدة التي تتمتع بنفوذ سياسي كاف لمحاولة حل العقدة.

وأوضح التقرير إن الأولوية يجب أن تكون للتركيز على الاستقرار السياسي في ليبيا الذي من شأنه أن يقلل من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي مقرا في ذات الوقت بعجز مالطا عن إحداث أي تغيير ذي مغزى في القضية الليبية.

وأختتم التقرير بالتعبير عن الإحباط الكبير الذي لم يعد بالمفاجئ وتشعر به الحكومة المالطية من عجز الاتحاد الأوروبي وعدم رغبته في إيجاد حل أكثر فاعلية لمشكلة ليبيا مرجعا ذلك العجز لطغيان المصالح الوطنية لكل دول في الاتحاد على مصالح الأخير بالمجمل.

ترجمة المرصد – خاص