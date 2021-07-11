روسيا – علق المقاتل الروسي، حبيب نورمحمدوف، البطل السابق لاتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA”، على هزيمة الإيرلندي، كونور ماكغريغور، أمام الأمريكي، داستن بوارييه، فجر اليوم الأحد.

وقال نورمحمدوف المعتزل، في “تغريدة” عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “الخير دائما ينتصر على الشر. أنا سعيد جدا بفوز داستن بوارييه. آمل أن يحصل على حزام البطولة بحلول نهاية العام الجاري”.

وتعرض ماكغريغور لإصابة “فظيعة”، كسر في الساق اليسرى، في الثواني الأخيرة من الجولة الأولى، لم يتمكن الوقوف على إثرها، ليعلن الحكم فوز بوارييه بالضربة الفنية القاضية، بالرغم من طلب المقاتل الإيرلندي بتدخل الطاقم الطبي لألغاء نتيجة النزال، كونه لم يتمكن بسبب الإصابة العرضية، من الاستمرار في النزال الذي جرى بينهما في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وصرح الأمريكي دانا وايت، رئيس اتحاد “UFC” أن داستن بوارييه سيخوض نزالا على لقب بطل الوزن الخفيف، وعندما يتعافى كونور من إصابته سيقام النزال الثأري.

ومني كونور ماكغريغور (32 عاما) بالهزيمة الثانية على التوالي أمام بوارييه، بعد الأولى يوم 23 يناير 2021، في جزيرة “القتال – Fight Island” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة “UFC 257” للفنون القتالية المختلطة “MMA”، والسادسة في مسيرته الاحترافية، التي قد يضع حدا لها بعد هذه الإصابة القوية، مقابل 22 انتصارا.

بينما انتهى النزال الأول بين المقاتلين بفوز ماكغريغور بالضربة القاضية، في العام 2014، ضمن دورة “UFC 178”.

وحقق داستن بوارييه (32 عاما) انتصاره الثامن والعشرين حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 6 هزائم.

المصدر: وكالات