رئيس الحكومة الإيطالية يؤكد تضامنه مع وزير خارجيته على خلفية تهديدات “داعش”

رئيس الحكومة الإيطالية يؤكد تضامنه مع وزير خارجيته على خلفية تهديدات “داعش”

إيطاليا – أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن دعمه لوزير خارجية بلاده لويجي دي مايو بعد توجيه تنظيم “داعش” تهديدات إلى روما.

وسابقا اليوم السبت نقلت وسائل إعلام إيطالية مقتطفات من مقالة نشرت في صحيفة أسبوعية تابعة لـ “داعش” وعلق كتابها على لقاء عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف المناهض للتنظيم في روما أواخر يونيو.

ووصفت المقالة المشاركين في اللقاء، وفي مقدمتهم وزير الخارجية الإيطالي دي مايو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بـ “الصليبيين”، فيما ذكرت روما ضمن قائمة “أهداف” التنظيم المستقبلية.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة الإيطالية أن دراغي “يعرب عن دعمه الكامل وتضامنه العميق مع وزير الخارجية لويجي دي مايو”. وأشار البيان إلى أن اللقاء الذي ترأسه الوزير الإيطالي “تكلل بالنجاح” وأن “الحكومة متمسكة بمحاربة الإرهاب”.

ويوم السبت أيضا أعرب ممثلو أبرز القوى السياسية في إيطاليا ورئيسا كلتا غرفتي البرلمان وأعضاء الحكومة عن تضامنهم مع دي مايو.

المصدر: “نوفوستي”