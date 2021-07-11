مصر – وصف رئيس مجلس النواب المصري، المستشار الدكتور حنفي جبالي، سلوك إثيوبيا في قضية سد النهضة خلال المفاوضات مع مصر والسودان بأنه “سلوكا يحمل تعنتا غير مبررا”.

وأكد جبالي خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، أن بلاده ترفض المساس بحقوقها المائية، مضيفا: “مصر لن تدخر جهدا للدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها ومصر لا تعتدي بل دفاع عن حقوق شعبها العظيم”.

وقال رئيس البرلمان، إن التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو صراع، مستطردا ” نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا حماية حقوق الشعب التاريخي مياه النيل شريان الحياة.

وتابع: “نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد”.

وأشار جبالي خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن “التطورات التي حدثت تؤكد عدالة الموقف المصري و سعيه حماية الحقوق المائية المصرية”، مضيفا: “مصر لم تقف في وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائي”.

وقال رئيس البرلمان: “السلوك الإثيوبي يحمل تعنت غير مبرر وترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلا لتأثيره على الأمن المائي و مصر لا تعتدي و لكنها تدافع عن حقوق شعبها والنيل شريان الحياة وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الشعب المصري”.

المصدر: RT+اليوم السابع