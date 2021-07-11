سوريا – أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بأن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن نقل رتلا مؤلف من أكثر من 20 شاحنة محملة بالقمح من محافظة الحسكة شمال شرق البلاد إلى العراق.

ونقلت “سانا” اليوم الأحد عن مصادر محلية من قرية السويدية في ريف بلدة اليعربية الحدودية، تأكيدها أن الرتل المؤلف من 24 شحنة محملة بالقمح المسروق من صوامع تل علو (في ريف الحسكة الشمالي الشرقي) مع عدد من الناقلات المغطاة غادرت الأراضي السورية مساء أمس عبر معبر الوليد إلى شمال العراق.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي بعد أربعة أيام من إخراج التحالف من البلاد رتلا مؤلفا من 44 آلية عسكرية مع عدد من الشاحنات.

وأكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض، ومقره في بريطانيا، أن رتلا تابعا للتحالف وصل العراق أمس قادما من سوريا.

المصدر: “سانا” + “المرصد السوري لحقوق الإنسان”